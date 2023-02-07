﻿Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi. (AA)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi. (AA)
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