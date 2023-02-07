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Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de, Hatay'ın Yayladağı ilçesinin 50,7 kilometre açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 03:22
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Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 02.29'da Yayladağı'na 50,7 kilometre uzaklıkta Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem 44,17 kilometre derinlikte meydana geldi. (AA)

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