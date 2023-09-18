Editör: İsa KARAARSLAN
Akdeniz'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi .Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.
Editör: İsa KARAARSLAN
Akdeniz'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.