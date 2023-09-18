Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nin aktardığına göre, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi .Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Editör: İsa KARAARSLAN

Akdeniz'de deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, Akdeniz'de 3.2 büyüklüğündeki deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 09.46'da yaşanan depremin derinliği 11.3 km olarak kaydedildi.

depremw.jpg

070820210110590128432.jpg

Öne Çıkanlar
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Son Haberler
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu Spor
Ahmet Nur Çebi ben ekonomistim dedi. En son böyle dendiğinde Türkiye mahvolmuştu
Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesi ile ilgili 4 zanlı gözaltına alındı Güncel
Adana'da bir kişinin sokakta öldürülmesi ile ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi Dünya
Putin’in işbirlikçisi Kadirov’un durumu ağır. Başına ne geldi
Fenerbahçe Galatasaray'ı farklı mağlup etti Spor
Fenerbahçe Galatasaray'ı farklı mağlup etti
Uçuk nedir? Uçuk belirtileri nelerdir? Uçuk tedavi yöntemleri nelerdir? Sağlık
Uçuk nedir? Uçuk belirtileri nelerdir? Uçuk tedavi yöntemleri nelerdir?
Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı belli oldu Ekonomi
Haftanın ilk işlem gününde altının gram fiyatı belli oldu