﻿Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 19.12'de 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 18,35 kilometre derinlikte meydana geldi.

Sarsıntı, Hatay'da da hissedildi. Depremin hissedildiği illerde herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.