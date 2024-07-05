Akdeniz'de deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD), bugün saat 18.47'de Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde bir depremin gerçekleştiğini duyurdu.

AFAD'ın sosyal medya hesabından duyurduğu paylaşımda depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtilirken, deprem derinliğinin 15.2 km olarak ölçüldüğü bilgisi verildi.

AFAD'ın yaptığı paylaşım şöyle:

KANDİLLİ GİRİT AÇIKLARI DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depreme ilişkin yaptığı paylaşımda depremin saat 18.47'de meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli'nin paylaşımında depremin büyüklüğü 4.1 olarak belirtilirken, deprem derinliğinin ise 5 km'de gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan paylaşım şöyle: