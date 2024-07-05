Selma Ateş 4 MHP'li ismin adını verdi. 'Kiralık katil arıyorlarmış'. 'Sinan Ateş çelik yelekle geziyordu'

Kaynak: Haber Merkezi
Selma Ateş 4 MHP'li ismin adını verdi. 'Kiralık katil arıyorlarmış'. 'Sinan Ateş çelik yelekle geziyordu'

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın isimlerini vererek bu isimlerin Sinan Ateş’i öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu, Sinan Ateş’in bu sebepten çelik yelekle dolaştığını söyledi.

MHP eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş, Ankara’da, 30 Aralık 2022 tarihinde tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürüldü.

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in, Ankara’da sokak ortasında katledilmesi 19 ay sonra yapılan duruşmanın 5. gününde ara karar verildi. Mahkemenin ara kararında 10 sanık hakkında tahliye kararı verildi ve duruşma 19 Temmuz tarihine ertelendi.

Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, bugün görülen duruşma sonrası basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu.

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Selma Ateş, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın isimlerini vererek bu isimlerin Sinan Ateş’i öldürtmek için kiralık katil tuttuğunu, Sinan Ateş’in bu sebepten çelik yelekle dolaştığını söyledi.

“KARDEŞİM ÇELİK YELEKLE DOLAŞIYORDU”

Ateş, yaptığı konuşmada, “Kardeşim çelik yelekle dolaşıyordu. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım'ın kendisi için kiralık katil tuttuğunu söyledi” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Sinan Ateş’in kendisine, “Ayşe, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım kapı kapı gezip kiralık katil arıyorlarmış beni öldürtmek istiyorlarmış’ dediğini açıkladı.

“SİNAN BANA, ‘ANNE BENİM KALEMİMİ KIRMIŞLAR, BANA SUİKAST DÜZENLEYECEKLER’ DEDİ”

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise “Oğlum gelip bana dedi ki ‘anne kalemimi kırmışlar, bana suikast düzenleyecekler’. Bir gün yanıma geldi üzerinde çelik yelek vardı. Bana suikast düzenleyecekler dedi” diye konuşmuştu.

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