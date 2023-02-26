﻿Akhisar’da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar’dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.Y yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazası sonrası Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. ve F.Y. isimli şahısların da yaralandığı bildirildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesi olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tır şoförü A.Y.’nin gözaltına alındığı ifade edildi. (İHA)