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Akhisar’da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Akhisar’da düğün törenine giden otomobil ile tır çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 03:10
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Akhisar’da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Akhisar’da düğün yolunda kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kaza 20.30 sıralarında Akhisar-Gördes karayolu Dingiller Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Akhisar’dan Gördes istikametine gitmekte olan Halil İbrahim Yavuz yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen A.Y yönetimindeki TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazası sonrası Halil İbrahim Yavuz (51) olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olarak bulunan E.Y. ve F.Y. isimli şahısların da yaralandığı bildirildi. Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesi olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken tır şoförü A.Y.’nin gözaltına alındığı ifade edildi. (İHA)

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