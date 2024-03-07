Akıl koruyan besinler hangileri

Diyetisyen Aysima Duygu Aksoy, zihinsel sağlığımızı destekleyen ve koruyan besinler hakkında bilgi veriyor. İşte, zihinsel performansı artırmak ve sağlıklı bir beyin için dikkat edilmesi gereken besinler:

Omega-3 Zengini Balıklar:

Omega-3 yağ asitleri beyin sağlığı için kritik öneme sahiptir. Özellikle somon, sardalya, ringa balığı, uskumru ve ton balığı gibi soğuk su balıklarının omega-3 açısından zengin olduğu bilinmektedir. Bu balıkları haftada iki kez tüketmek, hafızayı güçlendirir ve demans riskini azaltır.

Yumurta:

Yumurta, kolin bakımından zengin bir besindir ve içerdiği aminoasitler sayesinde nörotransmitter dengesini koruyarak zihinsel ve nörolojik sağlığı destekler. Haftada 3-4 kez yumurta tüketmek faydalıdır.

Kırmızı Meyveler:

Antioksidan bakımından zengin olan böğürtlen, karadut, ahududu, çilek, yabanmersini ve kızılcık gibi meyveler, hücre hasarına karşı koruma sağlar ve hafıza kaybını yavaşlatır.

Yeşil Yapraklı Sebzeler:

Folik asit açısından zengin olan yeşil yapraklı sebzeler, özellikle ıspanak, kara lahana, şalgam yeşilliği, brokoli ve roka, hafızayı güçlendirir ve beyin sağlığını destekler.

Zerdeçal:

Zerdeçalın aktif bileşeni curcumin, depresyon semptomlarını azaltabilir ve beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olabilir. Günlük yemeklere veya içeceklere zerdeçal eklemek, bu faydalardan yararlanmanın kolay bir yoludur.

Zihinsel sağlığı korumak için ayrıca alkol, işlenmiş gıdalar, fazla tuzlu besinler, işlenmiş proteinler ve yüksek miktarda şekerden kaçınmak önemlidir. Bu besinlerin dengeli ve düzenli tüketimi, zihinsel sağlığın korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunur.