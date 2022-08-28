Akıllara durgunluk veren olay. Samsun'da sahile iskelet vurdu

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çaltı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Sahilde dolaşan bir kişi denizden kumsala vurmuş göğsünden yukarısı olan insan iskeleti fark etti. Olay jandarmaya haber verildi. Kimliği belirsiz iskelet savcının incelemesinin ardından otopsi için Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.