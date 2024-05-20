Dursun Özbek konuşamadı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olaylı geçen Fenerbahçe derbisi sonrası basın toplantısı düzenledi.

Dursun Özbek, açıklamaya başlayacağı sırada konuşmasını toparlayamadı ve 'Değerli basın mensupları' yerine 'Değerli mesup benzerleri' dedi.

Daha sonrasında konuşmayı toparlayan Özbek, basın mensuplarına 'hoşgeldiniz' ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde;

- Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık.

- Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor.

- Ali Koç maç sonrası polis eşliğinde trafik durdurularak, polis eşliğinde stada kaldı. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır. Bu söylediklerim tek tek kameralarda var.

- Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım!

- Ali Koç senin tüm camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu Türkiye görecek! Son altı ayda yapılanları hatırlayın!

- Ali Koç bu yaptıklarını bana sökmez, bunu bil! Ben Galatasaray'ın başkanıyım!

- İyilik kazanacak, Galatasaray şampiyon olacak!

- Galatasaray bu şampiyonluğu önceliğe almıştır, inşallah 24 olacak! Değerli bir şampiyonluk!

- Burada söylediklerimizin hepsi aklımızdan geçen, icat edilmiş şeyler değil. Hepsi kameralar var. Daha önce yapılanların hepsi basında, videolarda var. Bir tarafta stadyumun koruması için 2400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maç önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadyumu korumakla görevli arkadaşlar, maç bittikten 1.5 saat sonra escort ediyorlar, stadyuma giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Dünkü olayla ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret.