Akıllı tartı kocanın ihanetini yakaladı! 54 kiloluk sevgili ifşa oldu

ABD'de bir kadın, eşinin sadakatsizliğini evdeki akıllı tartının gönderdiği ölçüm verileriyle öğrendi. Bu olay, sosyal medyada hızla yayılarak günün en çok konuşulan konusu haline geldi.

Eşinin gizli bir ilişki içinde olduğundan şüphelenen kadın, evde olmadığı bir gece akıllı tartının uygulamasına gelen verilerle şoke oldu. Tartının kaydettiği 52 kilogramlık bilinmeyen bir kişinin ölçümü, kadının şüphelerini doğruladı. Bu veriyle ihaneti belgelediği açıklandı.

Olay ABD'de gerçekleşti. Bir kadın, sosyal medyada, uygulamanın gece yarısı iki kez "54 kilo" ölçtüğünü paylaştı. Şehir dışında olduğunu belirten kadın, bu kilonun kendisine ait olamayacağını söyledi. Eşinin 86 kilo olduğunu vurgulayan kadın, sosyal medya kullanıcılarından yorum ve öneri talep etti.

"EVDE YALNIZ OLMASI GEREKİRKEN"

Kadın, paylaşımında o gece evde yalnızca eşinin bulunması gerektiğini ifade etti. Tartının saat ve tarihle kaydettiği veriler, gerçeği gün yüzüne çıkardı. Mobil uygulama üzerinden görülen ölçüm, kadının ihanet şüphesini doğruladı.

Kadın, bu olayı sosyal medyada paylaştı ve paylaşım binlerce kişiye ulaştı. Bir süredir eşiyle aldatma nedeniyle ayrı yaşayan kadın, karşılıklı olarak "başka biriyle görüşmeme" anlaşması yaptıklarını belirtti.

SADAKATİN ÖLÇÜSÜ: KİLOGRAM

Kadının paylaşımı sosyal medyada büyük ses getirdi. Kullanıcılar, "Sadakatin ölçüsü: kilogram", "Dijital çağda saklanmak imkânsız", "Tartıya çıkmadan evden çıkmalıydın" gibi esprili yorumlarla olaya renk kattı.

Yaşanan bu olay, akıllı cihazların özel hayat üzerindeki etkilerini tartışmaya açtı.