Akıntıya kapılan 4 yaşındaki Cumali boğuldu

Kaynak: DHA
Akıntıya kapılan 4 yaşındaki Cumali boğuldu

Mersin Tarsus'ta sulama kanalında akıntıyla sürüklenen ve çevredeki vatandaşlarca sudan çıkartılan 4 yaşındaki Cumali hastane kaldırılsa da yaşamını yitirdi.

​Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda oturduğu sırada sulama kanalında akıntıyla sürüklenen bir çocuk fark etti. Muhtar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çocuğun sürüklendiği yöne doğru koşan muhtar ve vatandaşlar Yunus Emre Mahallesi'nde çocuğu yakalayarak çıkardı. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan küçük çocuk tüm çabalara rağmen yaşatılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için adli top kurumuna gönderildi.

Son Haberler
Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı Spor
Hakan Çalhanoğlu hüngür hüngür ağladı
Artık hedef Dünya Kupası Spor
Artık hedef Dünya Kupası
Montella yenilgiyi futbolculara yıktı kargalar bile inanmadı Spor
Montella yenilgiyi futbolculara yıktı kargalar bile inanmadı
Hakan Çalhanoğlu faturayı Montella'ya kesti Spor
Hakan Çalhanoğlu faturayı Montella'ya kesti
Yarı final eşleşmeleri belli oldu Spor
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ahmet Çakar Montella'yı yerin dibine soktu Spor
Ahmet Çakar Montella'yı yerin dibine soktu
Türk ve Hollandalı taraftarlar maç sonrası tekme tokat birbirine girdi Spor
Türk ve Hollandalı taraftarlar maç sonrası tekme tokat birbirine girdi