Akıntıya kapılan 4 yaşındaki Cumali boğuldu

​Olay, öğle saatlerinde Gazipaşa Mahallesi'nde gerçekleşti. Mahalle Muhtarı Aydın Kızıltaş, evinin balkonunda oturduğu sırada sulama kanalında akıntıyla sürüklenen bir çocuk fark etti. Muhtar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çocuğun sürüklendiği yöne doğru koşan muhtar ve vatandaşlar Yunus Emre Mahallesi'nde çocuğu yakalayarak çıkardı. Bilinci kapalı şekilde sudan çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan küçük çocuk tüm çabalara rağmen yaşatılamadı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için adli top kurumuna gönderildi.