Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, laikliği hedef alan yazısında, “Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu laikliği açık açık hedef aldı: Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz? Hodri meydan!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında laiklikle ilgili skandal sözler sarf etti.

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, iktidarın sıkça yinelediği 'yeni anayasa' konusuna muhalefetin 'laikliğin' kaldırılacağı gerekçesiyle tepki gösterdiğini belirterek, "İki yüze yakın maddesi olan anayasayı değiştirmek istiyorsunuz, adamların gözü hiçbir şey görmüyor, laikliğe takılıp kalıyorlar. Meclis yeni anayasayı yapar, halk da onaylarsa bu şartla laikliği de değiştirelim.. Var mısınız?" diye sordu.

Karahasanoğlu, "Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz?" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şu ifadeleri kullandı:

"Laikliği yeniden yazalım..

Biliyorum, Kemalistler bu ifademi okuyunca, hop oturup, hop kalkacaklar.

Çok heyecanlanmasınlar, biraz sakin olsunlar.

“Laikliği değiştirelim, anayasayı yeniden düzenleyelim” dediysem, şunu önermedim:

“Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı, isteseler de istemeseler de Müslüman’dırlar. Beş vakit namaz kılmak zorundadırlar, kadınlar başlarını örtmek zorundadır.”

Böyle bir şey söyleyen yok, isteyen de yok.

İnancımızda temel ilke şudur: “Dinde zorlama yoktur.”

Bu çerçevede “laikliği anayasada tekrar düzenleyelim” derken şunu öneriyoruz:

Hani bize Laikliği özgürlük olarak öğretiyordunuz ya..

Şimdi, Laikliği öyle tanımlayarak anayasaya koyalım.

“Laiklik özgürlüktür” diyelim.

“Laiklik, kimsenin inancına, kıyafetine, ibadetine, ibadetsizliğine karışmamaktır” diyerek laikliğin tanımına devam edelim.

Hodri meydan!"

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Devlet kurmak Türk’e Tanrı'nın lütfu ve ihsanıdır
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Kocaeli’nde 3 doktorun saldırıya uğramasına tepki: Beyaz kod yetmiyor, bize kıpkırmızı kod lazım
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
Emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? Cumhuriyet Bayramı ikramiyesini kimler ne zaman alabilecek?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 111. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışarak KPSS’de alanında ilk 100’e giren öğretmen adayı mülakatların kaldırılmamasına isyan etti
Son Haberler
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü Gündem
Karaman'da trafik kazası: 1 ölü
Antalyaspor başkanı ortak karar verdik dedi. TFF'nin Nuri Şahin'e yaptığı teklifi açıkladı Spor
Antalyaspor başkanı ortak karar verdik dedi. TFF'nin Nuri Şahin'e yaptığı teklifi açıkladı
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler? Gündem
Lahmacun böreği nasıl yapılır? Lahmacun böreği tarifinin malzemeleri neler?
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor Dünya
İsrail'in Yunanistan'daki askerleri geri dönüyor
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti Gündem
Ayasofya eski imamı İsmet İnönü'ye hakaret etti
Kaybolarak mahsur kalan keçinin imdadına itfaiye yetişti Gündem
Kaybolarak mahsur kalan keçinin imdadına itfaiye yetişti
Burdur'daki yangını söndürme çalışmaları 6. gününde Gündem
Burdur'daki yangını söndürme çalışmaları 6. gününde