Putin imzaladı Rusya'da Ariston ve Bosch hakkında flaş karar

Kaynak: AA
Putin imzaladı Rusya'da Ariston ve Bosch hakkında flaş karar
İtalyan Ariston ve Alman Bosch şirketlerinin Rusya'daki yan kuruluşlarının geçici yönetimi Gazprom'a geçti. Kararnameyi Putin imzaladı.

Rusya'da flaş bir karar geldi. O karar İtalyanların ünlü markası Ariston ve Almanların Bosch'la ilgiliydi. Kararı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı üreticilerine ait fabrikaların yönetiminin Gazprom'a devredilmesiyle ilgili kararnamenin altını imzaladı, yönetim Gazprom'a geçti.

Böylece ülkedeki İtalyan Ariston ve Alman Bosch'a ait varlıkların yönetimi geçici olarak Gazprom grubuna devredilmiş oldu. Ariston ve Bosch'un iştirakleri böylece Gazprom'a ait JSC Gazprom Household Systems'e devredilmiş oldu.

Rusya'da daha önce de bazı Batılı şirketlerin yönetimleri, Ukrayna'daki savaş nedeniyle uyguladığı yaptırımlara karşılık olarak geçici olarak yerel yönetimlere devredilmişti.

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