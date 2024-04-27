Gök gürültülü sağanak alarmı verildi! Valilikten uyarı...

Ankara'da yarından itibaren il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ankara Valiliği de konuya dair açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetlenmesi beklendiği ifade edildi.

VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.