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Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğu tamamlanıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun 6. katmanı kuruldu. Bir sonraki aşamada yapılacak işlem reaktör kubbesinin kapatılması olacak.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 16:06
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 1. güç ünitesinin reaktör binasına, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun 6. katmanı kuruldu

Akkuyu NGS'nin 1. ünitesinde iç koruma kabuğu tamamlanıyor
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Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, nükleer santrallerin güvenlik sisteminin ana unsurlarından olan iç koruma kabuğunun 6. katmanının kurulumundan sonra Akkuyu NGS'nin 1. güç ünitesinin reaktör binasının yüksekliği 8,4 metre artarak 51,5 metreye ulaştı.

Bir sonraki aşamada reaktör kubbesinin kapatılması ve yıl sonuna kadar tamamlanması planlanan kubbe montajının yapımıyla 1. ünitenin reaktör bölümünün tamamlanması öngörülüyor.

Reaktör binasının sızdırmazlığını sağlayan çelik kaplama ve özel betondan oluşan iç koruma kabuğunun, reaktör binasını korumanın yanı sıra boru geçişlerine ve santralin işletme aşamasında nükleer reaktörde bakım işlemlerini gerçekleştiren kutup vincine destek olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İç koruma kabuğunun 6. katmanı, 30 bloktan oluşan çelik bir yapı olma özelliği taşıyor. Toplam ağırlığı 224 ton olan 44 metre çapındaki katmanın montajı, Liebherr LR 13000 ağır paletli vinç kullanılarak Akkuyu NGS inşaat sahasında gerçekleştirildi. Katmanın kurulumu 8 saat sürdü."

Açıklamada ayrıca, yıl sonuna kadar 1. güç ünitesi için iç koruma kabuğunun montajı, reaktör kabının suyla temizlenmeye başlanması ve kutup vincinin devreye alınması gibi ön işletmeye alma çalışmalarının başlamasının planlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, projede önemli bir aşama gerçekleştirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"6. katman kurulduktan sonra geriye sadece reaktör binasının kubbesini kapatılması kaldı. Kurulum işlemi kusursuz bir şekilde gerçekleştirildi. İnşaatçılarımız, montajcılarımız, teçhizatçılarımız ve vinç operatörlerimiz profesyonel becerilerinin en üst düzeyde olduğunu bir kez daha kanıtladılar. Tonlarca ağırlıktaki bir yapıyı 1 santimetrelik bir hassasiyetle kurmak son derece zor bir iştir. İyi iş çıkardık ve bu da Akkuyu NGS ekibinin son derece profesyonel olduğunu bir kez daha gösterdi."

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