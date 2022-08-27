Akkuyu Nükleer Santrali’nde 400 kişi işten çıkarıldı. Rusya santrale el koymuştu

Mersin Akkuyu Nükleer Santrali’nde Türk ortakların saf dışı bırakılmasına iktidar seyirci kalırken, santralden yeni bir haber daha geldi.

Cumhuriyet’ten Cengiz Karagöz’ün haberine göre, santralda faaliyet gösteren Aydıner İnşaat firmasında dün yaklaşık 400 işçinin işine son verildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili konuşan İnşaat-İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Yunus Özgür, “Gurbete gelmiş yoksul insanlar, kötü barınma koşullarına düşük ücrete razı gelirler, itiraz edince de işlerinden olurlar. Akkuyu’da kapalı bir kutu. Sendika giremediği için işçiler haklarını alamıyor” dedi.

DİSK Dev-Yapı-İş Genel Sekreteri Nihat Demir ise “İşçiler çalışma koşullarının iyileştirilmesini istiyordu. Yemeklerin kötü olduğunu söylüyorlar, tahtakuruları yüzünden uyuyamıyorlar. Yüzde 35 zam istediler işlerinden oldular, işçiye reva görülen bunlardır” ifadelerini kullandı.

Rus devlet şirketi ROSATOM, Türkiye merkezli IC İÇTAŞ’la sözleşmesini iptal edip yerine Rusya merkezli TSM ile sözleşme imzalamıştı.