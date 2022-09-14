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Rus şirket Akkuyu'da mühürleri kırdı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumadır

Akkuyu Nükleer Santrali’nden sözleşmesi feshedilerek çıkarılan IC İçtaş tesiste kalan ekipmanları mahkeme kararıyla mühürletti. Rus şirket ise mühürleri kırdı.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:01
Son Güncelleme: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 09:02
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Rus Şirket Akkuyu Nükleer Santrali’nde mühürleri kırdı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumadır

Rus şirket Akkuyu'da mühürleri kırdı. Bu Türkiye Cumhuriyeti'ne meydan okumadır
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Akkuyu Nükleer Santrali’nde inşaat sürerken 26 Temmuz tarihinde santralin satın alma, mühendislik ve inşaat işleri için IC İçtaş’ın yüzde 50 ortak olduğu konsorsiyumun sözleşmesi, Rus Rosatom yönetimindeki Akkuyu Nükleer tarafından feshedildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre Akkuyu Nükleer AŞ tarafından Türk yüklenici IC İçtaş’ın devre dışı bırakılmasının ardından IC İçtaş, içeride kalan inşaat malzemeleri, vinç, dozer gibi ekipmanlarını alamadı.

Şirketin milyonlarca dolar değerinde ekipmanının Akkuyu Nükleer A.Ş tarafından halen kullanmasının önüne geçilmesi için inşaat iskelelerine İcra Mahkemesi’nden ihtiyati tedbir uygulatarak mühürlettiği ortaya çıktı.

Ancak Rus şirketin mühürleri kırarak ekipmanları kullanmaya devam ettiği belirlendi. İsmini vermek istemeyen bir şirket yetkilisi içeride milyonlarca dolarlık ekipman kaldığını, Rus şirketin hukuku hiçe sayarak mühürleri kırarak bu ekipmanları kullanmaya devam ettiğini açıkladı.

TESİSİN TAMAMLANMASINA 5 YIL VAR

Akkuyu Nükleer Santralı’nın temeli 14 Nisan 2015 tarihinde atıldı. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun (TAEK) verdiği bilgiye göre dünyada nükleer santrallerin yapım süresi ilk betonun dökülmesinden sonra yaklaşık 6-7 yıl civarında seyrediyor.

Yine TAEK verilerine göre dünyada işletmeye giren bazı reaktörlerin yapım süreleri şöyle; Hindistan’daki Rajastan-5 ve 6 santrallerinin her ikisi 7’şer yıl, Çin’deki Lingao-3; 5 yıl, Qinshan-2 ve 3 ise 4,5 yıl, Japonya’daki Tomari-3 santralı 4.5 yıl. Akkuyu Nükleer Santralı’nda inşaatın yavaşlaması nedeniyle yaklaşık 1-2 yıllık gecikme bekleniyor. Tesisin tümüyle tamamlanmasına ise yaklaşık 5 yıllık süre var. Bu durumda inşaat süresi yaklaşık 12 yılla yapımı dünyanın en uzun süren nükleer santrallerinden biri olacak.

İŞÇİLER ÇIKARILMIŞTI

İddialara göre Akkuyu Nükleer Santralinde çalışan Türk işçiler kendilerine haber verilmeden işten çıkarıldı. Sabah çalışmak için bölgeye giden işçiler durumu giriş kartlarının kapıda okunmaması ile fark etti.  Rusya ile ortak yürütülen ve kamuoyunun büyük bir kısmının tepkisini çeken santralle alakalı son yaşanan durumdan sonra "Akkuyu'da Türk şirketlerin varlığı azaltılmak isteniyor!" tartışmaları oluşmuştu. Öte yandan son olarak Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında taşeron bir firmada çalışan 250 işçinin 2 aydır maaşlarının ödenmemesi üzerine iş bıraktığı öğrenildi. 2 aydır maaş alamayan işçiler 5 gün önce başlattıkları iş bırakma eylemini sürdürüyor.

 

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M. T
14.09.2022 09:16
Yandınız Ruslar , bir gece ansızın gelebiliriz .  
 
Misafir
14.09.2022 09:07
İyi ki Gülşen ya da celal Şengör mührü kırmamış. Hemen kulaklarından tutup hapse atarlardı.  
 
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