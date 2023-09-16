Aklını almak deyiminin anlamı nedir? Aklını almak deyimi ne demek?

Aklını almak deyimi çok korkmak anlamına da gelir.
Aklını almak deyimi güzellik manası da taşır.
Aklını almak deyimi birini güzelliği ile büyülemek anlamına da gelir.
Örnek olarak ”Kızın bir bakışı, aklını başından almaya yetti.” verildi.
Aklını almak deyimi farklı anlamlar taşır. İşte detaylar…
Aklını almak deyimi çok korkmak anlamına da gelir.
Aklını almak deyimi güzellik manası da taşır.
Aklını almak deyimi birini güzelliği ile büyülemek anlamına da gelir.
Örnek olarak ”Kızın bir bakışı, aklını başından almaya yetti.” verildi.