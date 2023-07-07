AKOM saat vererek uyardı. İstanbul'a çok kuvvetli yağış geliyor

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın Türkiye'nin kuzey bölgelerini etkileyeceği bildirildi.

AKOM saat vererek uyardı. İstanbul'a çok kuvvetli yağış geliyor

ANKA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bu gece saat 23.00'ten itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 30-32 dereceden 25 dereceye düşecek ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların yarın öğlene kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında devam edeceği, yer yer 20-45 kilogram/metrekare arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Anadolu yakasının doğu ilçelerinde ise yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM, mevsimsel etkilerle sıcak ve nemli havanın kuzeyden gelen serin hava ile karşılaşmasının, kararsız hava koşulları yaratabileceğini de vurguladı. Bu nedenle yağış miktarının tahminlerden fazla olabileceği uyarısında bulundu.

İBB Ekipleri, olası su baskınlarına karşı çöp, baca ve mazgal temizliği çalışmalarını tamamladı. Ayrıca yıldırım, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı da tüm birimler nöbet sistemine geçti. İstanbulluların da tedbirli olması istendi.

akom.png

Öne Çıkanlar
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 Temmuz bedelli askerlik ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? IMEI kayıt ücreti ne kadar kaç TL?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Vergilere zam mı geldi? Noter pasaport vize harçları ne kadar oldu?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
Threads nedir? Instagram Threads nasıl indirilir?
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
AKP kamu mühendislerini açlığa mahkum etti!
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı
Son Haberler
Murat Sancak'tan flaş açıklamalar Spor
Murat Sancak'tan flaş açıklamalar
6 işçinin hayatını kaybettiği kazada firmadan skandal hareket: Maddi zararı ölen işçilerin ailelerinden istedi Güncel
6 işçinin hayatını kaybettiği kazada firmadan skandal hareket: Maddi zararı ölen işçilerin ailelerinden istedi
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ‘Bir yıldır menderes boş, göreve iademi istiyorum’ Güncel
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ‘Bir yıldır menderes boş, göreve iademi istiyorum’
Firmino Arabistan'a indi ortalık karıştı. Bu bir 'Arap yağı bol bulunca nereye süreceğini şaşırmış' haberidir Spor
Firmino Arabistan'a indi ortalık karıştı. Bu bir 'Arap yağı bol bulunca nereye süreceğini şaşırmış' haberidir
Ek vergilerden ve zamlardan gelecek paranın harcanacağı yerler belli oldu. İşte listesi Güncel
Ek vergilerden ve zamlardan gelecek paranın harcanacağı yerler belli oldu. İşte listesi
5 gündür kayıp olan zihinsel engelli kızı kaçırıp, işkence yapmışlar. 8 gözaltı Güncel
5 gündür kayıp olan zihinsel engelli kızı kaçırıp, işkence yapmışlar. 8 gözaltı