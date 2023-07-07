AKOM saat vererek uyardı. İstanbul'a çok kuvvetli yağış geliyor

ANKA'nın haberine göre; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, bu gece saat 23.00'ten itibaren İstanbul'da sıcaklıklar 30-32 dereceden 25 dereceye düşecek ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Yağışların yarın öğlene kadar Avrupa yakası boğaz çevresi ile Anadolu yakasında devam edeceği, yer yer 20-45 kilogram/metrekare arasında yağış düşeceği tahmin ediliyor. Anadolu yakasının doğu ilçelerinde ise yağışların yarın akşama kadar sürmesi bekleniyor.

AKOM, mevsimsel etkilerle sıcak ve nemli havanın kuzeyden gelen serin hava ile karşılaşmasının, kararsız hava koşulları yaratabileceğini de vurguladı. Bu nedenle yağış miktarının tahminlerden fazla olabileceği uyarısında bulundu.

İBB Ekipleri, olası su baskınlarına karşı çöp, baca ve mazgal temizliği çalışmalarını tamamladı. Ayrıca yıldırım, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı da tüm birimler nöbet sistemine geçti. İstanbulluların da tedbirli olması istendi.