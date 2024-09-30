AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir uyuşturucu ticareti soruşturması kapsamında AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci'nin oğlu T.Z., gözaltına alındı.

DW Türkçe'nin ulaştığı bilgilere göre, T.Z.'nin kullandığı araçta yapılan arabada 20 kilogram skunk madde uyuşturucu ele geçirildi.

Şüpheli aracın ise Ahmet Zenbilci adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Alican Uludağ'ın haberine göre Osmaniye Adliyesi’ne çıkarılan AKP'li vekilin oğlu, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

AKP'de bir milletvekili istifa etti

AKP'Lİ AHMET ZENBİLCİ İSTİFA ETMİŞTİ

AKP Adana milletvekili Ahmet Zenbilci, bugün yaptığı yazılı açıklamayla istifa etti. İstifa gerekçesi olarak ise "bir adli soruşturmada oğlunun da adının geçmesini" gösterdi. İstifa açıklamasında "Asla tasvip etmediğim bu durum nedeniyle soruşturmanın etkin yürütülmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması en büyük beklentimdir" dedi.