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Cumhur İttifakı'nda kriz. AKP'li Yazıcı net konuştu

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin sık sık gündeme getirdiği 'genel af' teklifine ilişkin 'Bizim gündemimizde ne af, ne de infaz düzenlemesi gibi bir durum kesinlikle yoktur, net' açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 24 Eylül 2022 Cumartesi - 10:33
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı net konuştu. Cumhur İttifakı'nda kriz

Cumhur İttifakı'nda kriz. AKP'li Yazıcı net konuştu
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KRT'nin haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, beraberindeki 17 milletvekili ve AKP MKYK üyeleriyle birlikte “2023'e Doğru Şehir Buluşmaları” programı kapsamında Diyarbakır'a gitti. Partisinin il binasına geçen Yazıcı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Her sorunun ve sıkıntının gündemlerinde olduğunu, ancak genel bir af veya infaz düzenlemesiyle ilgili bir çalışmanın söz konusu olmadığını belirten Yazıcı şöyle konuştu:

Bir af veya infaz düzenlemesi söz konusu değil. Hayat pahalılığı, enflasyon dediğimiz bu azgın bela ile mücadele etme konusunda bir taraftan gerekli önlemler alınıyor, diğer yandan da enflasyona bağlı satın alma gücü azılmış kesimleri imkanlarımız dahilinde ilave katkılar sağlayarak takviye ediyoruz. İki aşamalı bir mücadelemiz var.

BİRARAYA GELMİŞLERDİ 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile çarşamba günü kendi ifadesiyle 'infaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini' görüşmek üzere bir araya gelmişti. 

Af tartışmalarını alevlendiren iki saatlik görüşme sonrası MHP'li Yıldız, yaptığı açıklamada aynı suçtan aynı cezayı alan ancak farklı illerde hapis yatan kişilerin farklı tarihlerde tahliye edildiğini, infaz sürelerinin ilden ile farklılık gösterdiğini ifade etti. 

"5'er yıl hapis alan, aynı kişiler biri 3 ay önce hapisten çıkıyor diğerleri kalıyor. Neden?' diye sorulduğunda 'infaz böyle hesaplandı deniliyor. Yozgat'ta farklı Kayseri'de farklı bir durum oluşuyor" diyen Yıldız, genel af tartışmalarına ilişkin "Böyle bir çalışmaya ihtiyaç var mı, o ayrı mesele ama Bakan Bey ile görüşmemizin af ile infaz düzenlemesi ile ilgisi yok" dedi.

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Misafir
24.09.2022 11:29
Oy için her şey mübah.  
 
Ss
24.09.2022 11:19
Kıvırmak sizin işiniz  
 
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