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Genel af çıkacak mı? AKP'li isim merak edilen soruyu yanıtladı

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, MHP'nin gündeme getirdiği genel afla ilgili açıklama yaptı: İnfaz düzenlemesi söz konusu değil, net.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 16:25
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan genel af açıklaması: Gündemimizde yok

Genel af çıkacak mı? AKP'li isim merak edilen soruyu yanıtladı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, gündemdeki "genel af" tartışmaları hakkında konuştu. Yazıcı “Bir af ya da infaz düzenlemesi söz konusu değil, net” dedi. Yazıcı, Musa Anter davasının zaman aşımından düşürülmesiyle ilgili ise, “Mahkeme dosyadaki koşullara bağlı karar vermiştir. Koşullar hakkında bilgi sahibi değilim. Doğrudur, yanlıştır diye bir şey demem mümkün değil ama beklentim şu: İnşallah doğru yapmışlardır” ifadesini kullandı.

“AF YOK, NET”

AKP Genel başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, partisinin Diyarbakır İl Başkanlığı’nda düzenlediği basında Medyascope'tan Ferit Aslan’ın “genel af ya da infaz düzenlemesi”, “Musa Anter davasındaki zaman aşımı” ve “Tahir Elçi davasında Davutoğlu’nun dinlenmekten vazgeçilmesi” ile ilgili sorularını yanıtladı.

Yazıcı gündemlerinde genel af ve infaz düzenlemesinin bulunmadığını söyledi.

Yazıcı, “Bir af ya da infaz düzenlemesi söz konusu değil, net” derken Tahir Elçi davasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun mahkeme tarafından dinlenmekten vazgeçilmesi ve gösterilen tepkiler için ise şunları söyledi: “Yargılaması devam eden dosyalar üzerinde beni izliyorsanız ve takip ediyorsanız mümkün ölçüde özenle konuşmaktan kaçınırım. Çünkü yargılaması devam eden davalarla ilgili lehte olsun alehte olsun konuşmak yargıyı etkilemek sonucu doğurabilir.”

'VİCDANLARINI BİR KENARA BIRAKIYORLARSA...'

Yazıcı, Musa Anter davasının zaman aşımından düşürülmesi ile ilgili soruyu ise şöyle cevapladı:

“Sözünü ettiğiniz dosya ile ilgili zaman aşımından düşme kararı verilmesi dosyadaki koşullara bağlıdır. Ben o koşullar hakkında bilgi sahibi değilim. Bu bakımdan doğrudur, yanlıştır bir şey demem mümkün değildir. Ama beklentim şu: İnşallah doğru yapmışlardır. Yargılama bilimlerinin ve yargı erki içinde görev yapan hakim ve savcılarımızın, istisnası olabilir, vicdanlarını bir yana bırakarak şu veya bu saikle karar verdikleri ya da verecekleri kanaatinde hiçbir zaman olmadım. Öyle bir şey olursa bu iş bitmiştir demektir.”

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz aylarda Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceğini belirterek, "İnfaz hesaplamasının gözden geçirilmesi gerekliliğini sayın Adalet Bakanımıza bugün anlatacağım" demişti.

Konu son olarak suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaretiyle gündeme gelmişti. İddiaları reddeden Çakıcı, muhalefetin affı engellemek için görüşmenin içeriğini farklı yansıttığını savunmuştu.

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