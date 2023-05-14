AKP Genel Merkezi verisi: Kemal Kılıçdaroğlu %47,4, Tayyip Erdoğan %46,8

Fatih Portakal AKP'deki son dakika verilerini açıkladı.

Portakal'ın Sözcü TV'nin canlı yayınında AKP'li müşahitlere dayandırdığı verilere göre; AKP Genel Merkezi verisine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %47,4, Tayyip Erdoğan'ın %46,8.

İMAMOĞLU VE YANAŞ ANADOĞLU AJAN'SININ VERİLERİNİ YALANLADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte saat 19.30'da CHP Genel Merkezinde basın açıklaması yaptı.

İmamoğlu, şöyle konuştu:

“ANADOLU AJANSI VAKASI GÜNDEMDE”

“Ne yazık ki her seçimde gördüğümüz manzarayı yine yaşıyor durumdayız. Yine bir Anadolu Ajansı vakası gündemde. Halbuki Anadolu Ajansı 2019 31 Mart seçimleri itibariyle bitkisel hayata girmiştir. O bitkisel hayattan çıkması için bizim iktidarımızı beklemektedir.

“ANADOLU AJANSI BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE”

Anadolu Ajansı'nın itibarı sıfırın altındadır. Vatandaşlarımızın asla itibar etmemelerini özenle bildiriyoruz. Özellikle 2 saat, 2.5 saat veri verdikten sonra İstanbul'daki gerçek sayıları görünce veri akışını kesen bir Anadolu Ajansı ve yöneticileri bizim için yok hükmündedir.

“ERDOĞAN ÇOK AŞAĞILARDA BİR ORANA SAHİP”

Kesinlikle çok aşağılarda bir orana sahiptir şu anda sayın Erdoğan. Biz kendi sistemimiz ile ilgili de verilerimiz var. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itirazlar yapılarak bunları Anadolu Ajansı henüz sisteme sahil etmemektedir. Bu da yanılgıyı büyüten bir sürecin kaynağı noktasındadır.”

“BİZE İNANIN”

Yavaş şunları söyledi:

*Değerli basın mensupları Sayın Başkanımızın söylediği gibi hatırlarsanız 31 Mart seçimlerinde de rakibimi yüzde 83 ile başlatmışlardı. Şu anda biraz önce başkanımın da söylediği gibi yüksek çıkan sandıklara itiraz etmek suretiyle kesinleşmedi diye. Kendi işlerine gelen sandıkların akışını yapıp bunu da Anadolu Ajansı bir şekilde bütün milletimize yayıyor.

*Güvenilir hiçbir tarafı yoktur. Mahcup da olmuyorlar. Çünkü 2014 seçimlerinde de aynı şekilde o zamanki Anadolu Ajansı genel müdürü AK Parti genel merkezinden televizyonları arayarak sadece bizim verdiğimiz sonuçları yayınlayın diğerlerini yayınlamayın diye talimat vermişti.

*İtiraz ettiler hayır falan dediler ama daha sonra o zamanki Anadolu Ajansı genel müdürü de geçerken bir uğramıştım demek durumunda kaldı. Artık Anadolu Ajansı gerçekten işlevini yerine getirmiyor. Bizim elimizdeki verilere göre tam sonuç vermeyeceğim ama yüzde 23,87 net gelen sonuçlara göre şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öndedir. Bize güvenin bize inanın.

*İnşallah daha sonuçlar geldikçe zaman zaman başkanla gelip sizi bilgilendireceğiz. Doğru bilgi buradadır. Yanlış bilgi verirsek mahcup olan biziz. Biz de mahcup olmak istemiyoruz. Anadolu Ajansı’nın durumuna düşmek istemiyoruz. Başka bir sorun çıkarsa mutlaka onu da sizinle paylaşacağız.

*Özellikle başkanımın söylediği gibi sandıklarda duran arkadaşlarımızın veya bizi izleyen bütün milletimizin moralleri yüksek olsun şu anda net rakamlar olarak konuşuyoruz biz öndeyiz. İnşallah birinci turda tamamlayacağız. Tahmin ediyorum veriler çoğaldıkça yüzde 50’ye yaklaşırken tekrar ayrıca bir bilgilendirmesini yapacağız.

“İSTANBUL’DA VE ANKARA’DA ÖNDEYİZ BUNU BÜTÜN HALKIMIZIN BİLMESİ LAZIM”

Yavaş, “23,87 doğudan gelen sandık mı” sorusu üzerine, “Türkiye’nin her yerinde, İstanbul ve Ankara’da da öndeyiz o kadarını söyleyeyim. Şu andaki Anadolu Ajansı’nın verilerine göre gerideyiz ancak yüzde 23,87 İstanbul’da ve Ankara’da öndeyiz bunu bütün halkımızın bilmesi lazım” yanıtını verdi.