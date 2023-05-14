AKP Genel Merkezi 'Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 46' dedi bomba ihbarı yapıldı gazeteciler dışarı çıkarıldı

AKP Genel Merkezi, "Kılıçdaroğlu önde" dedi. Sonuçlar yayılınca bomba ihbarı yapıldı gazeteciler dışarı çıkarıldı.

AKP Genel Merkezi 'Kılıçdaroğlu yüzde 47, Erdoğan yüzde 46' dedi bomba ihbarı yapıldı gazeteciler dışarı çıkarıldı

BBC Türkçe'nin haberine göre, AKP Genel Merkezi'nde bomba araması yapılıyor.

Kılıçdaroğlu'nun öne geçmesinin ardından gazetecilerden dışarı çıkmaları istendi

AKP Genel Merkezi verisine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı %47,4, Tayyip Erdoğan'ın %46,8.

Genel merkez bomba araması nedeniyle boşaltılıyor.

HAMZA DAĞ'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti binasının ikinci katında rutin güvenlik tedbirleri gerekçesiyle arama yapıldığını söyledi.

Dağ, Twitter paylaşımında, "Bazı basın kuruluşlarında ifade edildiği gibi bir bomba ihbarı durumu söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

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