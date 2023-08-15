AKP iktidarı alkolden zengin oldu. Alkolden alınan ÖTV’de rekor

AKP iktidarı, alkol ve tütün ürünlerinin vergilerine yaptığı zam üstüne zamla ocak-temmuz döneminde bu iki kalemde 117,7 milyar TL’lik özel tüketim vergisi (ÖTV) topladı.

AKP iktidarı alkolden zengin oldu. Alkolden alınan ÖTV’de rekor

Temmuz ayında merkezi yönetim bütçesi artan vergilerin etkisiyle 48,5 milyar TL fazla verdi. Alkol ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV’deki artış ise dikkat çekti.

Alkollü İçkilerden Rekor ÖTV Geliri

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, temmuzda alkollü içkilerden toplanan ÖTV, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54’lük artışla 7,3 milyar TL’ye yükselerek rekor kırdı. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 19,9 milyar TL olan alkollü içkilerden toplanan ÖTV, bu yıl aynı dönemde yüzde 63’lük artışla 32,4 milyar TL’ye yükseldi.

Alkolde temmuzda hem ÖTV artışı gelmiş hem de katma değer vergisi (KDV) oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilmişti. Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl’ün hesaplamasına göre, alkol oranı yüzde 45 olan bir 70’lik rakının; vergisiz fiyatı 149,37 TL iken, 266,47 TL’si ÖTV, 83,16 TL’si KDV olmak üzere toplam 349,63 TL’lik vergiyle birlikte raf fiyatı 499 TL seviyesinde bulunuyor.

Tütün Mamüllerinden de Yüksek ÖTV Geliri

Tütün mamüllerinden toplanan ÖTV de temmuzda geçen seneye göre yüzde 45 artışla 17 milyar TL’ye yükseldi. Geçen sene ocak-temmuz döneminde 53 milyar TL olan tütün mamüllerinden toplanan ÖTV, bu yıl aynı dönemde yüzde artışla 85,3 milyar TL’ye yükseldi.

Böylece sadece alkol ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV ilk yedi ayda 117,7 milyar TL’ye ulaştı. Tütünde de ÖTV artışlarının yanı sıra temmuzda KDV oranı yüzde 20’ye yükseltilmişti.

Ocak-temmuz döneminde toplam 2 trilyon 53 milyar TL’lik vergi gelirinin yüzde 5,7’si alkol ve tütünden toplanan ÖTV’lerden oluştu.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Memurlar yokluk içinde. Yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek durumu yok Güncel
Memurlar yokluk içinde. Yüzde 82'sinin evlenecek veya çocuk evlendirecek durumu yok
Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bomba itiraflar. ''Donumu çıkarmam için bana...'' Magazin
Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan bomba itiraflar. ''Donumu çıkarmam için bana...''
Ünlü teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti Spor
Ünlü teknik adam Sakıp Özberk boğularak hayatını kaybetti
Ankara’da iki ayrı hobi bahçesinde uyuşturucu operasyonu Güncel
Ankara’da iki ayrı hobi bahçesinde uyuşturucu operasyonu
Hadise kendi fotoğrafını yorumladı Magazin
Hadise kendi fotoğrafını yorumladı
Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu Spor
Galatasaray Avrupa arenasında. Olimpija Ljubljana maçının 11'leri belli oldu
3 ilde deniz girmek yasaklandı Güncel
3 ilde deniz girmek yasaklandı