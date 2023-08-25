AKP İl başkan yardımcısının eşine 44 milyonluk teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran ayında bin 249 şirkete 69 milyar 821 milyon 111 bin lira yatırım teşviki verdi.

AKP İl başkan yardımcısının eşine 44 milyonluk teşvik

Bu şirketler arasında AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu’nun eşi Fuat Eroğlu’nun sahibi olduğu Cemer Kent Ekipmanları da yer aldı.

Evrensel'in haberine göre, Eroğlu’nun şirketi, Torbalı’daki fabrikasının modernizasyonu için 4 milyon 362 bin liralık teşvik alacak.

İç ve dış mekan çocuk ve yetişkin oyun grupları üreten şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 2 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 50 vergi indirimi ve yüzde 15 oranında yatırıma katkı desteği verilecek.

Eroğlu’nun Şirketi Kamu İhalelerini de Topladı

Fuat Eroğlu, bir dönem ortağı olduğu eşi Melek Eroğlu ile birlikte AKP’nin önemli isimlerinden biri. Melek Eroğlu, 2018 yılında AKP’nin İzmir milletvekili adayı ve 2019 yılında da Konak Belediye Başkan Adayı olmuştu. Fuat Eroğlu ise kent ekipmanları üreten şirketleriyle kamu ihalelerini toplamıştı. Son olarak Üsküdar Belediyesi’nin 355 milyonluk oyun grubu ve kondisyon aletleri alım işini de Eroğlu’nun şirketi Parkfit Kent Ekipmanları kazanmıştı.

Torbalı’daki fabrika modernize edilecek

Cemer Kent Ekipmanları, Torbalı’daki fabrikasının modernizasyonu için kamudan 4 milyon 362 bin liralık teşvik alacak.

Tasarım merkezi de devlet desteğiyle kuruldu

Cemer Kent Ekipmanları, tasarım merkezini de devlet desteğiyle kurmuştu. Fuat Eroğlu’nun başka bir şirketi olan Parkfit Kent Ekipmanları da AKP’li belediyelerden oyun grubu ihaleleri almıştı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı Yaşam
Ev sahibi ile kiracı arasında kavga: 3 yaralı
Manisa evine üç puanla döndü Spor
Manisa evine üç puanla döndü
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız Güncel
AKP’li Metin Külünk, Erdoğan’ın atadığı YÖK üyesini ‘FETÖ’cü’ ilan etti: Yargı önünde hesaplaşacağız
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi Spor
Ozan Tufan Hull City'e yetmedi
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor Yazarlar
Yangınlar ülkelerin ciğerlerini yok ediyor
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son- Yazarlar
Bu da bizim faaliyet raporumuz -Son-
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan Yazarlar
Bu kez de kendini kandırdın Erdoğan