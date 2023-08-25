AKP İl başkan yardımcısının eşine 44 milyonluk teşvik

Bu şirketler arasında AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Melek Eroğlu’nun eşi Fuat Eroğlu’nun sahibi olduğu Cemer Kent Ekipmanları da yer aldı.

Evrensel'in haberine göre, Eroğlu’nun şirketi, Torbalı’daki fabrikasının modernizasyonu için 4 milyon 362 bin liralık teşvik alacak.

İç ve dış mekan çocuk ve yetişkin oyun grupları üreten şirkete, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası, 2 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 50 vergi indirimi ve yüzde 15 oranında yatırıma katkı desteği verilecek.

Eroğlu’nun Şirketi Kamu İhalelerini de Topladı

Fuat Eroğlu, bir dönem ortağı olduğu eşi Melek Eroğlu ile birlikte AKP’nin önemli isimlerinden biri. Melek Eroğlu, 2018 yılında AKP’nin İzmir milletvekili adayı ve 2019 yılında da Konak Belediye Başkan Adayı olmuştu. Fuat Eroğlu ise kent ekipmanları üreten şirketleriyle kamu ihalelerini toplamıştı. Son olarak Üsküdar Belediyesi’nin 355 milyonluk oyun grubu ve kondisyon aletleri alım işini de Eroğlu’nun şirketi Parkfit Kent Ekipmanları kazanmıştı.

Torbalı’daki fabrika modernize edilecek

Cemer Kent Ekipmanları, Torbalı’daki fabrikasının modernizasyonu için kamudan 4 milyon 362 bin liralık teşvik alacak.

Tasarım merkezi de devlet desteğiyle kuruldu

Cemer Kent Ekipmanları, tasarım merkezini de devlet desteğiyle kurmuştu. Fuat Eroğlu’nun başka bir şirketi olan Parkfit Kent Ekipmanları da AKP’li belediyelerden oyun grubu ihaleleri almıştı.