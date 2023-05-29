AKP İstanbul ve Ankara belediye başkanlıklarına gözü dikti. Ankara ve İstanbul belediyeleri demek para demek tabii ki

Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal seçim sonrası skandal bir yazı yazdı. Ünal, isim vermeden Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükeşhir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun siyaset sahnesinden silinmesi gerektiğini savundu.

Ünal, seçim sonrası yazdığı yazıda CHP’nin bir ‘milli güvenlik sorunu’ olduğunu iddia ederek, ‘mili bir muhalefet partisi’ oluşması için iktidarın da yardım etmesi gerektiğini söyledi.

Ünal “Üç oy almak için yalanla, iftirayla, tahrikle istismar siyaseti yapan parti başkanları, belediye başkanları siyaseten silinmeli, haklarında gerekli adli işlem yapılmalıdır ” dedi. Söz konusu sözler “Ankara İstanbul belediyesi demek para demek tabii ki” yorumuna neden oldu.

Ünal, muhalif olan her kesimi hedef alarak, eğitim sistemi ve internetin de gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

Yandaş yazar Ünal, Kılıçdaroğlu’nu ve belediye başkanlarını hedef alarak şunları söyledi:

“Çok ama çok zor bir seçimi geride bıraktık. Çok gerildik, çok daraldık. Acaba Erdoğan kaybedecek mi diyerek çok stresli anlar yaşadık. Muhalefetin tavrı, kullandığı araçlar, ilkesiz ve sınırsız şekilde attığı iftiralar, yalanlar, terör örgütleriyle işbirliği ve daha nice çirkin saldırı karşısında zaman zaman ümitsizliğe de kapıldık. Erdoğan kaybettiğinde Türkiye’nin nasıl bir sürece gireceğini görebiliyorduk. Ülkenin nasıl uçurumun kenarında olduğunu hissediyor, üzerine titrediğimiz Türkiye’nin gireceği kaostan dolayı tedirgin oluyorduk. PKK’nın sevinmesi, FETÖ’cülerin uçak bileti, seyahat bavulu fotoları paylaşması, Avrupa medyasında Türkiye düşmanlığı, hapisteki teröristlerin çıkma umudu, sözüm ona sanatçıların, şarlatanların destek mesajları ve daha nice psikolojik saldırı, algı operasyonu karşısında çok rahatsız olduk.

CHP, kaset komplosuyla genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu eliyle FETÖ’nün ve ABD’nin maşası olmuştur. Kılıçdaroğlu artık CHP’nin iç meselesi değildir. Türkiye’nin artık yerli bir ana muhalefet partisine ihtiyacı vardır. CHP’nin dönüşümüne iktidar da katkı vermelidir.

Irkçılık ve faşizm bu milletin genetiğine, ruhuna aykırıdır. Üç oy almak için yalanla, iftirayla, tahrikle istismar siyaseti yapan parti başkanları, belediye başkanları siyaseten silinmeli, haklarında gerekli adli işlem yapılmalıdır.”