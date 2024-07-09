AKP kulislerinden erken seçim tarihi sızdı

Düzenleme: Kaynak: Türkiye gazetesi
AKP kulislerinden erken seçim tarihi sızdı

CHP Genel Başkanı Özel’in erken seçim açıklamalarının AKP kulislerinde nasıl yankılandığı ortaya çıktı. Kulislerden erken seçim tarihi sızdı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim konusundaki açıklamaları gündemdeki yerini koruyor. Özel, Birgün yazarı Doğan Tılıç’a yaptığı açıklamada 1,5 yıl içinde erken seçim beklediğini söylemişti. Özel, Edirne’de yaptığı açıklamada ise “Geçim olmazsa yakında erken seçim olur” şeklinde konuştu.

Özel’in erken seçim açıklamalarının AKP kulislerinde nasıl yankılandığı merak konusu oldu. Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AKP kaynakları, Özel’in söz konusu açıklamaları erken seçim çağrısı yapılmasını isteyenlere yönelik yaptığını düşünüyor.

AKP, kaynakları, Özel’in gelen baskılar nedeniyle erken seçim açıklaması yaptığını belirtirken, “Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60’dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz” ifadelerini kullandı. Öte yandan kulislerde DEVA ve Gelecek Partilerinin de erken seçimden yana tavır kullanmayacağını düşüncesi konuşuluyor.

ERKEN SEÇİM İÇİN TARİH VERDİLER

AKP kaynakları ekonomiye odaklandıklarını belirterek erken seçim için tarih verdi. Özel’in 2026 önerisini değerlendirmeyeceklerini belirten kaynaklar, “Ama 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya altı ay geriye çekilebilir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığı için seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla (360) alınması gerektiğini hatırlatan AKP kurmayları, "Bu konular henüz hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil. Ne yeri ne de zamanı. 2027 yılına geldiğimizde Meclis kararı ile mi gidilecek, ya da Cumhurbaşkanı mı karar alacak? Ancak o zaman konuşulur. Şu anda yapılan bütün tartışmaların içi dolu değil" diye konuştu.

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