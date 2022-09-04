AKP kurucularından Albayrak’tan tozu dumana katacak açıklama: TC’nin tapusunu ver yine doymazlar Harami oldu bunlar

AKP kurucularından ve eski Kırıkkale Milletvekili Kemal Albayrak, KRT TV’de ekrana gelen ve Semra Topçu’nun sunduğu programa konuk oldu.

AK Parti MKYK Üyesi Metin Külünk’ün “AK Parti’nin arınma ihtiyacı” olduğu yolundaki sözlerini hatırlatan Albayrak, “illerde rahatsızlığın artığını, milletvekillerinden de kopuş olacağını” ifade etti.

Albayrak özetle şunları söyledi:

“BU BİR KOLLEKTİF BİR SOYGUNDUR”

“Fransız atasözü ‘yalayan ısırır da’ der, tarihte en büyük ihanetler, dalkavuklardan olmuştur. İş ona doğru gidiyor, göreceksiniz bu kadar yolsuzluklar… Bu bir kollektif bir soygundur, iki kişinin bildiği sır, sır olmadığı için bu suçları herkes birbirinin üzerine atmaya başladı.

Bugünkü idari yapıyla, iş ortaklığı olduğu müddetçe bu günkü yönetim bunların üzerine gidemez, geçmişte de dört bakandan biri ‘Eğer bizi Yüce Divan’a gönderirseniz, sırları açıklarım’ demişti ve apar topar komisyondaki arkadaşlara dediler ki, ‘Aman bu işi ileri götürmeyin.’

“HARAMİ OLDU BUNLAR. HUKUKTAN KAÇAN HARAMİLER”

Bugün suçlananlar, eğer birazcık ahlakları varsa, ‘Bizlere iftira atılıyor, bu iftiranın altında kalamayız’ deyip, kendileri bu işi yargıya taşımalı. Ama Ziya Paşa’nın dediği gibi birbirlerine benzeyeni bulmuşlar. Kamu kaynaklarını çalmakta çok mahirler. Ama iktidarın gittiğini biliyorlar servetlerini başka ülkelere taşıyorlar, Yunanistan ev alıyorlar, dış basında okuyoruz. TC’nin tapusunu ver yine doymazlar. Harami oldu bunlar. Hukuktan kaçan haramiler… Şimdi bir şey olmasa da devlette arşiv vardır, gelecekte mutlaka adalet devletinde emin olun, bunlar yargının karşısından kurtulamazlar.

ARINACAK TARAFI KALMADI

Lağım patladı, her tarafta sıkıntılar var. Bir devlet çalışamaz hale geldiyse paralel yapılar meydana gelmiştir, güvenlikte, adalette öyle. Hiçbir kurum çalışacak halde değil, hepsi paralel bir yapı haline getirdiler. Mafya siyaset işbirliği, öyle kötü duruma düştü ki Türkiye Cumhuriyeti daha önce hiç böyle olmadı.

Ak Parti’nin arınacak tarafı kalmadı, nasıl arınacak? Rahmetli Demirel derdi ki, ananı sıkıntıya sokan kadı olursa nasıl aranacak? Yani bu sistem çökmüş. Kirliliğe bulaşmamış insanlar çok.