AKP listelerinden Meclis'e giren Yapıcıoğlu: Seçimlerde dengeleri değiştirdik

HÜDA PAR, AKP listesinden TBMM'ye 4 milletvekili sokmuş ve cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı olması ile sonuçlanan seçim sonrasında HÜDA PAR'ın Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, seçimlere ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Partisinin seçimlerde hedeflediği başarıyı yüzde 100 elde ederek siyasi alandaki varlığını Meclis'e taşıdığını ifade eden Yapıcıoğlu, "Seçimlerde dengeleri değiştiren HÜDA PAR hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlara önemli ölçüde etki etmiştir" dedi.

Yapıcıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

Halkımız, memleketimizin huzuru, selameti ve yönetimde istikrardan yana tercihte bulunarak Türkiye siyasetini dizayn etmeye çalışan emperyal güçlere ve mandacı zihniyete geçit vermedi.

Ortaya çıkan bu tablo, seçim kampanyalarını yalan, iftira, algı operasyonları ve kara propaganda üzerinden yürütenlere ders niteliğinde bir cevap olmuştur. Siyaseti rekabet üzerinden değil kin, nefret ve düşmanlıkla yürütenler maksatlarına ulaşamamıştır. Milletimizin iradesine ve istikbaline göz diken bölgesel ve küresel şer güçleri kaybetmiştir.