AKP milletvekili kendisini dükkana almayan esnafı gözaltına aldırdı iddiası. Yer İstanbul

31 Mart Yerel Seçimlerinde sona gelindi. Yarın seçmenler sandık başına giderek oy kullanma işlemini gerçekleştirecek. Yerel seçim çalışmaları kapsamında siyasiler son çalışmalarını bugün tamamladı.

"KENDİSİNİ DÜKKANINA ALMAYAN KADINI GÖZALTINA ALDIRDI İDDİASI"

AKP İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirirken iddiaya göre bir kadın kendisini dükkanına almadı. Bunun üzerine Çelik’in kendisini dükkana almayan kadını gözaltına aldırdığı öne sürüldü.

Sultangazi’de gelinlik dükkanı sahibi olan Esra Güneş, olayın ardından kamera karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Neye uğradığını şaşırdığını belirten Güneş, karakolda saatlerce bilerek bekletildiğini iddia etti.

‘SENİN İŞİN DAHA UZUN SÜRECEK, TUTANAĞINI İMZALA’

Kolluk kuvvetleri tarafından ‘senin işin daha uzun sürecek, tutanağını imzala’ tepkisiyle karşılaştığını iddia eden Güneş, “Benim yanımda başka bir vardı onu nöbetçi savcıya sevk ettiler, beni beklettiler. Bana burada bizimle misafirsiniz dediler” ifadelerini kullandı.

CHP Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir, Güneş’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.