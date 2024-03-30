Fatih Altaylı 'Yüzüne bakmam elini sıkmam' dediği ismi konuk aldı. Sebebini böyle açıkladı

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Fatih Altaylı 'Yüzüne bakmam elini sıkmam' dediği ismi konuk aldı. Sebebini böyle açıkladı
CHP'nin tekrar aday göstermediği Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, bağımsız aday olarak seçime girme kararı aldı. Gazeteci Fatih Altaylı, "Yüzüne bakmam, elini sıkmam" sözleriyle sert eleştiriler yönelttiği bağımsız aday Şükrü Genç’i kanalında konuk aldı. Fatih Altaylı, programda neden Genç'i konuk aldığını da açıkladı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Sarıyer’de aday gösterilmeyince istifa eden ve bağımsız aday olan Şükrü Genç’i geçtiğimiz günlerde YouTube kanalındaki programında sert sözlerle eleştirmişti. Fatih Altaylı "Şükrü Genç 3 dönem belediye başkanlığı yaptı. Herkesin de saygı duyduğu efendi beyefendi adam. 4. dönemde de diyorlarki 'Siz yapmayın'. Yaptırmalıdığın anda CHP'nin karşısına geçip bağımsız aday. Ne o CHP'yi seçtirmemek. Şükrü Genç'i bir yerde görsem elini sıkmam yüzüne bakmam" sözlerini sarf etmişti. Fatih Altaylı bu yayından yaklaşık 2 hafta sonra Şükrü Genç'i programında konuk aldı.

FATİH ALTAYLI: AĞIR BİR ŞEKİLDE ELEŞTİRMİŞTİM

Fatih Altaylı, elini sıkmam dediği Şükrü Genç'i neden konuk ederek program yaptığını şu sözlerde açıkladı:

"Sarıyer'de üç dönem belediye başkanlığı yaptı. Oldukça da başarılı bir belediye başkanı oldu. Halk tarafından seviliyordu. CHP'de de özellikle yerel siyasette herkesin 'ağabey' dediği çok değerli isimlerdendi. Ancak bu seçimlerde aday gösterilmedi. Aday gösterilmeyince çık kızdı ve bağımsız olarak adaylığını koydu. Ben de kendisini geçen programlarda sert bir şekilde hatta sertten de öte ağır bir şekilde eleştirdim. O da beni aradı 'Bir dakika haklı olabilirsiniz haksız da olabilirsiniz ama bir de beni dinlemelisiniz' dedi. Ben de 'Başkan neyi dinleyeceğim yaptığın ortada' dedim, 'Yine de anlatayım' dedi. Özellikle Sarıyer çevresine yaptığı hizmetleri ben çok takdir ediyorum."

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