AKP seçimi kazanırsa dolarda korkunç senaryo

Editör: İsa KARAARSLAN

Arjantin pesosu, yüksek enflasyon ve Arjantin Merkez Bankası'nın neredeyse tükenen döviz rezervleri nedeniyle dolar karşısında en düşük seviyeyi gördü. Ülkedeki resmi dolar/peso kuru 218,5'e kadar yükseldi.

Pesonun dolar karşısındaki sert düşüşünde birçok etmen rol oynadı. Dünyanın en yüksek enflasyonlarından birini yaşayan Güney Amerika ülkesinde tüketici enflasyonun beklenenden yüksek gelerek yıllık bazda yüzde 104'e yükselmesi, pesonun devalüe edileceği ve Başkan Alberto Fernandez'in istifa edeceği yönündeki spekülasyonlarla beraber ekim ayında gerçekleştirilecek seçimin getirdiği riskler, pesonun düşüşünde etkili oldu.

679 MİLYON DOLAR NET DÖVİZ REZERVİ KALDI

Ülkenin Ekonomi Bakanı Sergio Massa devalüasyon ve Fernandez'in istifa edeceği yönündeki iddiaları yalanlasa da Alberto Fernandez, ekim ayında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

Reuters'taki habere göre Arjantin Merkez Bankası'nın net uluslararası döviz rezervinin 679 milyon dolara kadar gerilediği belirtildi.

Bu nedenlerle peso, dolar karşısında yüzde 4'ten fazla değer kaybederken resmi dolar/peso kuru 218,5'e, serbest piyasadaki kur ise 455,1'e kadar yükseldi.

BİRDEN ÇOK KUR UYGULANIYOR

Ayrıca, ülkede cuma (21 Nisan) ve pazartesi günü tüm döviz ödemelerinin durdurulduğu iddia ediliyor.

Uzun süredir süren yüksek enflasyon ve ekonomik krizler nedeniyle Arjantin'de turistlere özel döviz kuru, soya üreticilerine, borsaya özel döviz kurları gibi birçok döviz kuru uygulanıyor. Pesonun neredeyse bir yılda değerinin yarısını kaybettiği ülkede sıkı sermaye kontrolleri de uygulanıyor.

Ülkede 200 dolardan fazla döviz çekmenin yasak olması nedeniyle "mavi dolar" adı verilen ve resmi kurun 2 katı olan serbest piyasadan döviz alış ve satışı daha yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor.

"Türkiye'de döviz kuru tabelada 20 ama çarşıda 40 lira olabilir" uyarısı

Gelecek Parti Sözcüsü Serkan Özcan, konuyla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında Arjantin'deki ekonomik krizi hatırlatarak "Bu liyakatsiz kadro 14 Mayıs’ta bir daha kazanırsa bir gün sabah uyandığınızda döviz kuru tabelada 20 ama çarşıda 40 lira olabilir! Bırakın kimlik siyasetini, bırakın din, diyanet ve milliyet istismarcılarını, kararınızı ahlaktan, liyakatten ve akıldan yana verin!" ifadelerini kullandı.