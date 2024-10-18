AKP Sözcüsü Çelik İsrail Dışişleri Bakanı'nı hedef aldı: Cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir

Düzenleme: Kaynak: İHA
AKP Sözcüsü Çelik İsrail Dışişleri Bakanı'nı hedef aldı: Cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir" dedi.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Nazi ve katil İsrail Dışişleri Bakanı Katz bir cinayet şebekesinin üyesidir. Katz, cinayet ve soykırımla övünen bir barbarlığın görevlisidir.

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Katz ve benzerleri insanlığa karşı işledikleri suçlar sebebiyle, insanlık değerlerinin savunucusu Cumhurbaşkanımıza saldırmaktadır.

Çünkü insanlık düşmanı bir cinayet ve soykırım şebekesinin tetikçisidir. Gazze direnişi, insan onurunun doruk noktasıdır. Eninde sonunda insan onuru barbarlığı yenecektir. Katz ve diğer caniler insanlık değerlerini savunan hukuk önünde mutlaka hesap vereceklerdir” ifadelerini kullandı.

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