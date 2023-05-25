AKP teşkilatlarına gönderilen ikinci tur mesajı sızdı. Sandık için yapılması istenenler tek tek sıralandı

AKP yönetiminin teşkilatlara gönderdiği mesaj ortaya çıktı. Mesajda sandık için yapılması gerekenler tek tek sıralandı.

AKP teşkilatlarına gönderilen ikinci tur mesajı sızdı. Sandık için yapılması istenenler tek tek sıralandı

AKP’nin il teşkilatlarına gönderdiği mesajda seçimin ikinci turu için 'rehavet' uyarısı yapıldı, seçmenin sandığa gitmesi için çalışma yapılması istendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçmenlerine yaptığı rehavet uyarısı ve “zafer sarhoşluğu zehrinin yayılmasına müsaade etmeyeceğiz” ifadeleri AK Parti teşkilatlarında da karşılık buldu. AK Parti’nin teşkilatlarına gönderdiği mesajda 28 Mayıs seçimine ilişkin uyarılar yer aldı.

‘CUMHURBAŞKANI AÇIKLAMA YAPMADAN SANDIKLARDAN AYRILMAYIN’

Tüm seçmenlerin oy kullanmasını sağlayabilmek adına çalışmalara destek olunması gerektiği ifade edilen mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi açıklaması gelmeden görev yerlerinin terk edilmemesi uyarısı yapıldı. Mesajda, “Sonuçlar kesinleşip, Cumhurbaşkanımızın resmi açıklamalarına kadar görev yerinden ayrılmamalarını; seçim sonuçlarının açıklanacağı gün sandık görevlileri arkadaşlarımızın, teşkilatlarımızın ve milletimizin Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi açıklamaları doğrultusunda hareket etmesini özellikle istirham ediyoruz” denildi.

‘BÜYÜK EBEVEYNLERİN REHAVETTEN KAYNAKLI HAREKETLİLİĞİ GÖZLENMEKTE’

Büyükşehirlerde rehavetten kaynaklanan bir seçmen hareketliliği gözlendiğine dikkat çekilen mesajda, “Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere büyük ebeveynlerin Anadolu ve Karadeniz bölgesine doğru rehavetten kaynaklanan hareketliliği gözlenmektedir. Bu anlamda tespit ettiğimiz yakınlarımız veya seçmenlerimizin mutlaka il teşkilatlarımıza bildirilmesi gerekmektedir. Bu konuda il teşkilatlarımız seçmenin sandığa iradesini yansıtabilmesi adına ikna edilmesi ve ulaşımına kadar birçok konuda yetkilendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

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