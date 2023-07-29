AKP, Türkiye'nin aile birliğini BAE ile birlikte koruma kararı aldı

AKP iktidarı kadını koruma kanunlarını tartışmaya açtı, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırdı. Şimdi de aile birliği için Birleşik Arap Emirlikleri’yle anlaşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu kapsamındaki BAE ziyaretine işaret edildi.

"MUTABIK KALINDI"

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan’ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş’ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı.

İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı.”