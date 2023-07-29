AKP, Türkiye'nin aile birliğini BAE ile birlikte koruma kararı aldı

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkan, 6284’ü tartışmaya açan iktidar, tartışmalı bir karara daha imza attı. Türkiye’nin, “aile birliğine yönelik tehditlere karşı” Birleşik Arap Emirlikleri ile ortak mücadele edeceği açıklandı.

KAYNAK: AA
AKP, Türkiye'nin aile birliğini BAE ile birlikte koruma kararı aldı

AKP iktidarı kadını koruma kanunlarını tartışmaya açtı, İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırdı. Şimdi de aile birliği için Birleşik Arap Emirlikleri’yle anlaşma yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turu kapsamındaki BAE ziyaretine işaret edildi.

akp-ic.jpg

"MUTABIK KALINDI"

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile Şeyha Meryem Şamsa Bint Hamdan’ın yaptığı görüşmenin, sosyal politikalar konusundaki ortak hareket iradesinin ilk adımını oluşturduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemize gelen BAE Devlet Bakanı ve Toplum Kalkınma İdaresi Genel Direktörü Hessa Bint Essa Buhumaid, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş’ın kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik örnek projeler konusunda bilgi paylaştığı görüşmede ailenin korunması başlığında nelerin yapılabileceği de ele alındı.

İki bakan aile birliğine yönelik tehditlerle ortak mücadele iradesinin uluslararası ölçeğe taşınması konusunda mutabık kaldı.”

İlgili Haberler
Hamile kadına bebek düşürten şiddet
Ankara’da kadına şiddet cep telefonu ile kaydedildi
Sokak ortasında kadına şiddet. Çevredekileri de tehdit etti
Zonguldak'ta kadına şiddet. Dehşeti yaşatan zanlı tanıdık bir hikayeye sığındı
Öne Çıkanlar
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
TFF'de kimlere milyonlarca lira tazminat ödendi. Şerafettin Tilki büyük skandalı ortaya çıkardı
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Sayın Tanal eleştirdiğiniz Erdoğan’dan ne farkınız kaldı?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Aşure Günü’nde yapılacak ibadetler neler? Aşure Günü’nde hangi dualar okunur?
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Dolar ve Euro'yu bilen Remzi Özdemir Merkez Bankası'na atananların olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıkladı
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Merkez Bankası neden tahmin tutturamıyor?
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Saray’daki kanlı gece ve peş peşe çıkan 19 çocuk tabutu
Son Haberler
Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı Yaşam
Emniyet şeridinde arıza yapan otomobile tır çarptı
'İşsizlik Sigortası Fonu' kararı Resmi Gazete'de Yaşam
'İşsizlik Sigortası Fonu' kararı Resmi Gazete'de
Dere yatağına uçan kamyonda sıkışıp kaldılar Yaşam
Dere yatağına uçan kamyonda sıkışıp kaldılar
Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan gerçek Güncel
Deprem felaketi sonrası ortaya çıkan gerçek
Deprem bölgeleri için kısa çalışma ödeneğinde yeni karar Güncel
Deprem bölgeleri için kısa çalışma ödeneğinde yeni karar
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı Yaşam
Esenyurt’ta iş yerine silahlı saldırı