AKP ve CHP'nin bayramlaşma töreninde gergin anlar. Konu seçime gelince olanlar oldu

Haber3'te yer alan bilgilere göre, siyasi partiler arası bayramlaşma ziyaretleri sürerken AKP heyeti CHP'ye gitti. CHP Genel Merkezi'nde Kadın Kolları Genel Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Aylin Nazlıaka, Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever ile Gençlik Kolları MYK Üyesi Uygar Elitog ziyaretçileri karşılayacak heyet olarak yer aldı.

AKPi heyetinde ise Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Kadın Kolları MYKK üyesi Elif Yeşil Marazdan ve AK Parti Gençlik Kolları'ndan Derya Çıraklı hazır bulundu. Sohbet esnasında konu seçim sonuçlarına gelince ortalık bir anda buz kesti.

"ANADOLU İRFANI" POLEMİĞİ

CHP'li Nazlıaka seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması hakkında yorum yaparken AKP'li Murat Alparslan, "Sonuç da güzel oldu. Anadolu irfanı kendini net ortaya koydu. Kimin kimle nasıl birlikte olduğunu gördü. Beğenmediğiniz Anadolu irfanı." dedi.

Bu sözlere itiraz eden CHP'li Nazlıaka, "Beğenmediğiniz' diye bir şey kabul edilemez. Beğenmek beğenmemek diye bir şey siyasetçinin lügatında olamaz. Bizden olanı dışlamak diye bir şey olamaz." diye konuştu. Heyetler sohbetlerini tamamlamasının ardından AK Parti heyeti CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı.