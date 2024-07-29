AKP'li vekilin milyarlık kazancına düşük vergi. Salgında ihale yağmış

CHP, TBMM Genel Kurulu’nda Türkiye’deki vergi sisteminin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerinin araştırılması yönünde bir talep de bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, konuya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. "AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’ün Covid-19 döneminde 5 dolara satın aldığı aşıyı 12 dolara sattığını" belirten Başarır, "Alagöz'ün şirketlerinde çoğu dönemin matrahsız olduğuna dikkat çekti. "Pandemideki felaketten dolayı kendisine iş edineceksin, milyarlarca liralık aşıyı ithal edeceksin," diyen Başarır, "Oradan kazandığın parayı cebine koyacaksın ve bir tek kuruş doğru düzgün vermeyeceksin” dedi.

20 ŞİRKETTEN 8'İ HİÇ VERGİ ÖDEMEMİŞ

BirGün'de yer alan habere göre; 2023 yılında söz konusu 20 şirketten 8’inin hiç vergi ödemediğine dikkat çeken Başarır, şu ifadeleri kullandı:

“Burada bir çarpıklık var. Burada bir adaletsizlik var. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Taşyapı; iktidara, Sayın Cumhurbaşkanına çok yakın bir şirket. Hiç vergi vermemiş, ama birçok ihaleyi almış. Servetine servet katmış. Nasıl vermiyor bu vergiyi. Covid dönemini hepimiz hatırlıyoruz. 2019-2020, binlerce yurttaşımız öldü, dünyada büyük bir felaket vardı. Bir aşı meselesi vardı; Grup Başkanvekilimiz Sayın Murat Emir bu olayın üzerine çok gitti. Şu an milletvekiliniz olan Cantürk Alagöz’ün şirketi Alagöz Holding ve Keymen İlaç Sanayi bu holdinge bağlı bir şirket. Bu aşıları ithal etmek yoluyla Türkiye’ye getirdi. O gün çok büyük tartışmalar oldu.

"5 DOLARA ALDIĞIN AŞIYI 12 DOLARA SATTIN"

5 dolara aldığın aşıyı Sayın Emir dedi ki bu kürsüden 12 dolara sattın. Felaketten büyük bir kazanım sağlıyorsunuz. Burada bir yanlış var denildi. Tüm itirazlarımıza rağmen Alagöz Holding bu aşıları getirdi ve milyarlarca dolar ciro yaptı.

Ben merak ettim. Değerli Iğdır milletvekiliniz ne kadar vergi verdi. Keymen Sanayi 2021, 7 milyar 575 milyon lira ciro yapmış, 2022’de 800 milyon lira ciro yapmış, 2023’te 1 milyar 300 milyon ciro yapmış. Geliyorum diğer şirketi Renoks. 2021’de 220 milyon, 2022’de 190 milyon, 2023’te 490 milyon. Diğer şirketler de 50 milyon – 40 milyon yapmış. Hemen hemen dönemlerin tamamı matrahsız. Bu adamın toplam ödediği vergi 70 milyon. O günkü paraya baktığımız zaman, bugünkü kura çeviriyorum toplam 70 milyarlık bir paraya denk geliyor. Soruyorum niye vergi vermiyor. Yatırım yaptı fabrika kurdu demeyin. 5 dolara aldı, ithalat yaptı, 12 dolara sattı. Taşımadan başka bu adamın masrafı yok."