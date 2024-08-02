Son anketten flaş sonuç. Koltuğunu kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Son anketten flaş sonuç. Koltuğunu kaptırdı

ASAL Araştırma tarafından yapılan "En beğenilen siyasetçiler" anketinden dikkat çeken sonuçlar çıktı. İşte detaylar…

ASAL Araştırma, 26 ilde yaptığı "Siyasi Gündem Araştırması" sonuçlarını açıkladı. 10-17 Temmuz tarihleri arasında, 2 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankettte, katılımcılara "En beğendiğiniz siyasetçi kimdir?" sorusu soruldu.

Araştırma, İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerinde bilgisayar destekli telefon yöntemi (CATI) ile yapıldı.

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ERDOĞAN İKİNCİ OLDU

Katılımcıların yüzde 20.7’si Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı en beğendikleri siyasetçi olarak belirtirken, yüzde 18.8'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ikinci olarak seçti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 14.5 ile üçüncü olurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yüzde 10.4 ile dördüncü sırada yer aldı.

Ankette, "Beğendiğim bir siyasetçi yok" diyenlerin oranı ise yüzde 13.2 oldu.

İşte anket sonuçları:

1. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 20.7
2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 18.8
3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 14.5
4. CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Yüzde 10.4
5. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Yüzde 4.2
6. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Yüzde 3.5
7. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Yüzde 3.1
8. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: Yüzde 3
9. YRP Başkanı Fatih Erbakan: Yüzde 2.6
10. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Yüzde 2.2
11. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu: Yüzde 1.3
12. CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 0.8

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