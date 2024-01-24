AKP ve MHP'nin Ankara ilçe adayları bugün açıklanacak

Kaynak: TRT Haber
AKP ve MHP'nin Ankara ilçe adayları bugün açıklanacak
AKP, Ankara’nın 25 ilçesinde belediye başkan adaylarını bugün duyuracak.

Adaylar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bir törenle açıklanacak. AKP, Ankara’nın 25 ilçesinin 20’sinde kendi adaylarını gösterirken, geriye kalan 5 ilçede ise ittifak ortağı MHP’nin adaylarını destekleyecek.

ATO Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan tören saat 12.00’de başlayacak. Bu törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP ve MHP’nin Ankara’nın 25 ilçesindeki belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaşacak.

AKP’nin Ankara’daki 25 ilçesinin 20’sinde kendi adaylarını göstermesi beklenirken, 5 ilçede ittifak ortağı MHP’nin adaylarını destekleyecek. Mevcut belediye başkanlarının yaklaşık yüzde 20’sinin değiştirilmesi planlanıyor.

Tören sırasında, Ankara için özel olarak bestelenen seçim şarkıları ilk kez çalınacak. Toplantı, AKP Ankara İl Başkanlığı’nın 'Türkiye Yüzyılı’nda Ankara Bizim Hepimizin" sloganıyla düzenlenecek.

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