AKP’de 6 il başkanı değişti

AKP'nin Adana, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Hakkari ve Şanlıurfa il başkanlarının değiştiği öğrenildi.

AKP’de 6 il başkanı değişti

Halktv'de yer alan bilgilere göre, AKP Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından atamalarla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan, Hakkari İl Başkanlığına vekaleten görev alan Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığı’na vekaleten görev alan Ali İhsan Delioğlu’nun atandığı belirtildi.

Eski il başkanlarına, şimdiye kadarki çalışmaları için teşekkür edilen açıklamada, görevi yeni devralanlara başarı dileğinde bulunuldu.

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