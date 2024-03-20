AKP'de istifa dayağı. İstifayı kızı etti dayağı babası yedi

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de istifa dayağı. İstifayı kızı etti dayağı babası yedi
Çorum’un Sungurlu İlçesi AKP İlçe Başkanı Nuh Aluç, kızı AKP Sungurlu İlçe yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden A.Yavuz’u darp etti. Yavuz, Nuh Aluç hakkında darp iddiası ile suç duyurusunda bulundu.

Servet Seyfetin Mete'nin iddiasına göre,18 Mart günü Sungurlu Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir manavda meydana gelen olayda, Bir kamu kurumunda uzman olarak çalışan A. Yavuz, akşam saatlerinde alışveriş yapmak için gittiği manav dükkânına gitti.

ALIŞVERİŞ İÇİN GİTTİĞİ MANAV DÜKKANININ DEPOSUNDA DARP EDİLDİ

Yavuz burada AKP Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç ile karşılaştı. A.Yavuz’ın iddiasına göre, burada, AKP Sungurlu ilçe başkanı Nuh Aluç tarafından bir işyerinin deposuna zorla götürülerek darp edildi. AKP İlçe başkanı Nuh Aluç tarafından darp edildiğini öne süren A.Yavuz, Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.

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“KIZIMIN AKP’DEN İSTİFASINDAN SORUMLU BENİ TUTTU”

A.Yavuz, Sungurlu Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifade de, Nuh Aluç’un alışveriş için gittiği işyerinin depo kısmına girmeden yakasından tutarak depoya çektiğini söyleyerek, ”Boğazımı sıkarak, AKP Sungurlu ilçe başkanlığı görevinden on gün önce istifa eden kızımın istifa etmesinde benim dahilim olduğumu söyleyerek, boğazımı sıkma suretiyle Nuh Aluç, beni darp edip hakaretlerde bulundu” dedi.

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