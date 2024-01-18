AKP'de ortalık karıştı. Mehmet Metiner'den Aydın Ayaydın'a sert tepki

Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de ortalık karıştı. Mehmet Metiner'den Aydın Ayaydın'a sert tepki
AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediyesine aday gösterdiği eski CHP'li Aydın Ayaydın'ın sözleri, AKP içinde tartışmaların patlak vermesine sebep oldu.

AKP'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın, geçtiğimiz günlerde, "Yaşam tarzına müdahale" ile alakalı soruya verdiği yanıt gündem oldu.

Ayaydın, yaşam tazına müdahale üzerine sorulan soruya, “Ben ailemle deniz kıyısında yaşıyorum. Benim yaşam tarzım Muğla’da yaşayanların ortalama yaşam tarzıdır. Atatürk değerlerine, Cumhuriyetin temel değerlerine bağlı ve kimsenin yaşam tarzına müdahale etmeyecek yapıya sahibim. Benim olduğum yerde kimsenin yaşam tarzına müdahale söz konusu değildir” diye yanıt verdi.

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Müdahale edildiği takdirde karşılarında kendisini bulacaklarını belirten Ayaydın, konuşmasının devamında, seçildiği taksirde kimsenin yaşam tarzıyla mücadele etmeyeceğini, tam tersine yaşam standartlarının yükselmesi için çalışacağını sözlerine ekledi.

Ayaydın son olarak, “Herkes istediği gibi yaşayacak” dedi.

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"BİZ NEREDE YAŞAM TARZINA MÜDAHALE ETMİŞİZ"

Bunun üzerine, 24., 25., ve 26. dönemlerinde AKP milletvekilliği yapan Mehmet Metiner, Ayaydın'ın sözlerini eleştirdi.

AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın’ın sözleri üzerine, X hesabından paylaşım yapan Mehmet Metiner, “Benim olduğum yerde yaşam tarzına müdahale olmaz' demiş Aydın Ayaydın. Yani sen olmadığında, senin olmadığın yerde biz AK Parti veya AK Partililer başkalarının yaşam tarzına müdahale mi ediyoruz?” diye sordu.

Metiner, Ayaydın’a hitaben, “Nerede müdahale etmişiz de şahsın üzerinden böyle bir garanti veriyorsun? Yazık!" ifadelerini kullandı.

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