AKP’nin Muğla adayı Aydın Ayaydın partiyi karıştırdı. Ofis kapatıldı broşürler yerlere atıldı

Kaynak: Ciddi Gazete
AKP’nin Muğla adayı Aydın Ayaydın partiyi karıştırdı. Ofis kapatıldı broşürler yerlere atıldı
AKP’nin Muğla Büyükşehir Belediyesi adayı Aydın Ayaydın partide karışıklıklara neden oldu. Muğla‘da AKP’nin seçim çalışma ofisleri kapatıldı broşürler ormanlık alanlara saçıldı.

CiddiGazete’den Murat Sökdü’nün haberine göre, Fethiye’de Aydın Ayaydın’ın seçim çalışmaları için hazırlatılan çalışma ofisi binası için kaymakamlığa bilgi dilekçesi veren AKP teşkilatı, yeni bir dilekçe ile bayrak ve flamalarla donatılan seçim çalışma ofisini kapattırdı.

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FLAMALAR ÇIKARTILDI

Gerekçe gösterilmeden vazgeçildiği iddia edilen seçim çalışma ofisi için hazırlananlar ise kaldırıldı. Gerekçesiz iptal isteminin ardından AKP’lilerin kavga ettiği iddia edildi. Diğer yandan Aydın Ayaydın’ın çalışma ofisinin AKP bayraklarıyla süslenen binasından tüm flama ve tanıtım afişleri sökülerek yerlere atıldı.

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BROŞÜRLER ORMANLIK ALANA ATILDI

Yaşam tarzı ve geçmişindeki iddialar sebebiyle AKP’lilerin büyük çoğunluğu tarafından kabul görmeyen Aydın Ayaydın ile ilgili ilginç bir gelişme daha oldu. Aydın Ayaydın için hazırlatılan seçim tanıtım broşürlerinin halka dağıtılmadığı, yol kenarlarına ve ormanlık alanlara atıldığı tespit edildi.

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