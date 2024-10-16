AKP'de parti içi muhalefetinin önde gelen ismi Şamil Tayyar: Cumhurbaşkanı da Ermeni mi oldu?

AKP’li eski Milletvekili ve parti içi muhalefetinin önde gelen ismi Şamil Tayyar, kredi kartlarından 750 lira kesinti yapılmasını istemeyenleri eleştiren BBP lideri Mustafa Destici’nin "100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM’i, Yunanistan’ı, Ermenistan’ı savunur" cevabına yanıt verdi. Tayyar, Erdoğan talimatı ile teklifin ertelenmesine dikkat çekerek, "Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini, Yunan, Ermeni ya da başka bir şey oldu?" şeklinde kinayede bulundu.

AKP'nin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan talimatıyla ertelenmişti.

TAYYAR'DAN DESTİCİ'YE GÖNDERME

AKP’li eski Milletvekili Şamil Tayyar, limit ile ilişkin düşüncelerin paylaşırken, Destici’ye bir göndermede bulundu.

Kredi kartı limitinin 100 bin TL’yi aşması durumunda uygulanması planlanan 750 TL’lik kesintiyle ilgili tepkilerin Cumhurbaşkanı tarafından göğüslendiğini belirten Tayyar, "Paket geri çekildi, 750 TL’lik ödeme tamamen kaldırıldı. Aklıselim bunu gerektirirdi, en doğru adım buydu" dedi.

“BU KARARLA CUMHURBAŞKANIMIZ DA MI VATAN HAİNİ"

BBP lideri Mustafa Destici'nin kredi kartı vergisine karşı çıkanlara "100 bin lira limiti olup 750 lira kredi kartı aidatı vermeyen DEM’i, Yunanistan’ı, Ermenistan’ı savunur" söylemini hatırlatan Tayyar, "Peki şimdi ne oldu? Bu kararla Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini, Yunan, Ermeni ya da başka bir şey oldu? Büyük lokma yiyeceksin ama büyük laf etmeyeceksin" diyerek göndermede bulundu.

“MİLLETVEKİLİNE VERİLEN 6 BİN TL İKRAMİYE KALDIRILSIN”

Toplumun yöneticilerden fedakârlık beklediğini de söyleyen Tayyar, şu ifadelere yer verdi:

"Toplum, bedel öderken yöneticilerin de kamu konforundan vazgeçmesini bekliyor. Eğer bu olmazsa güven duygusu zarar görür. Örneğin, milletvekilleri, generaller ve yüksek yargı organlarından emekli olanlara verilen 6 bin TL’lik bayram ikramiyesi kaldırılsın."

TGRT Haber’de dün akşam anlattım, tekrar edeyim.



Bir düşünüre göre 3 tür yalan var:



-Küçük yalan.

-Büyük yalan.

-İstatistik.



İstatistiki veriler her ne kadar nesnel ölçüt sayılsa da yüklediğiniz anlama göre forma girer.



Gelir riski olmayan ve steril ortamda çalışan teknokrat,… — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) October 15, 2024

NE OLMUŞTU?

AKP'nin Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere toplamda yıllık 70-80 milyar TL gelir artırıcı kalıcı hizmet bedeli getiren yasa teklifi verilmişti. Maddeler arasında en dikkat çeken ise limiti 100 bin TL ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 TL alınması oldu. Tepkilerin ardından AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, savunma sanayi destekleme fonuna ilişkin Erdoğan'ın talimatı ile ertelendiğini açıkladı.