AKP’den AKP’ye geçen belediyede işçilerin maaşları krediyle ödendi

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını dün (16.04.2024) düzenlendi. Komisyon üyelerinin belirlendiği Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş döneme ait borçları da kamuoyuyla paylaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde başkanlığa seçilen AKP’li Sami Er belediyenin 17 milyar 80 milyon TL'lik borcunu telaffuz etmekte zorlandı.

'KREDİ ÇEKEREK MAAŞ ÖDEMESİ YAPTIK'

Şeffaf bir belediyecilik yapacaklarını dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Göreve geldiğimiz gün personel maaşlarının ödenmesi gerekiyordu ancak para olmadığı için 85 milyon kredi çekerek maaş ödemesi yapabildik" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir belediyesini bir önceki AKP’li belediye başkanı Selahattin Gürkan’dan büyük bir borçla aldıklarını söyledi.

Sami Er, belediyenin mali durumu hakkında bilgiler de verdi. Er, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Meclis toplasında paylaşılan güncel borç rakamları şu şekilde:

BÜYÜKŞEHİR: 12 milyar 138 milyon 933 bin TL

MASKİ: 3 milyar 631 milyon 872 bin TL

MESTON: 581 milyon 840 bin TL

ESENLİK: 361 milyon 381 bin TL

MOTAŞ: 307 milyon 668 bin TL

BELSOS: 10 milyon 764 bin TL

MEGSAŞ: 28 milyon 337 bin TL

KÜLTÜR A.Ş: 18 milyon 195 bin TL

MAKLİDAŞ: 1 milyon 50 bin TL