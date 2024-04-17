Özgür Özel'den Erdoğan'la yüz yüze görüşme mesajı

Kaynak: ANKA
Özgür Özel'den Erdoğan'la yüz yüze görüşme mesajı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, hakkında "Kapımız açık, Ele alacağımız konu başlıklarımız çok" dediği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan’la yakın bir zamanda yüz yüze görüşeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bir basın mensubunun, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sizden randevu istediği konuşuluyor. Bu talebe yanıtınız ne olur?" sorusuna cevap veren Erdoğan, "CHP’nin Genel Başkanı Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz" ifadelerini kaydetti.

erdogan-a2g9-cover-jpg.webpFransa’nın Strazburg kentinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde (AKPM) temaslarda bulunan CHP lideri Özgür Özel’e, basın mensupları tarafından Erdoğan’ın bu sözleri anımsatılınca Özel’den konu hakkında açıklama geldi.

Özel, çok yakın bir tarihte, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşeceklerini ifade etti ve “Bu seçimlerde birinci partiyiz ama yurt dışına çıktığımızda Türkiye'nin partisiyiz. Türkiye'nin hakları, menfaatleri ve dostları için birlikte çalışmak durumundayız. Önümüzdeki süreçte Sayın Erdoğan'la yüz yüze bir görüşmemiz de olacak. Orada da konuşacağız. Bizim bazı devlet geleneklerine hızla geri dönmemiz lazım” açıklamasında bulundu.

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