AKP'den MHP adayı için 'Dilber'li klip'. AKP ve MHP arasında tansiyon yükseldi

Türkiye’nin birçok yerinde tek bir aday çıkartan Cumhur İttifakı ortakları AKP ve MHP, Tokat’ta anlaşamayarak ayrı ayrı adaylar çıkardı.

Tokat’ta farklı adaylarla seçime giren iki parti arasında rekabet kızıştı. AKP, MHP'nin şehir dışından aday gösterdiği Mehmet Kemal Yazıcıoğlu için son dönemin popüler dizisi İnci Taneleri'nin şarksı Dilber’le klip çekti.

Şarkı sözlerini kendine göre değiştiren AKP, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'na seslenerek "Mehmet evin barkın yok mu? Hep otellerde geziyorsun” İfadelerini kullandı. AKP, bu sözlerle Yazıcıoğlu’nun Tokat’a geldiğinde otelde kaldığını ima etti.

HER SEÇİMDE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÖZLERİ

MHP ise Tokat’ta rakip olduğu Cumhur İttifakı ortağı AKP'nin vaatlerini eleştiriyor. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, AKP'yi her seçim kentsel dönüşüm vaadinde bulunup bir şey yapmamakla suçladı.

AKP'li bakanın kente son ziyaretinde kentsel dönüşüm sözü verdiğini ifade eden Bulut, "Bakın 13 Ekim 2016'da kim gelmiş şehrimize, yine sayın bakanımız. Ne demiş? 'Anadolu'nun en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatıyoruz' hay maşallah" ifadelerini kullandı.

Seçime az bir süre kala AKP ve MHP adaylarının arasında geçen çekişmeyi SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz sosyal medya hesabı X’den paylaştı.

Saymaz yaptığı paylaşımda, "Tokat’ta AK Parti ile MHP arasındaki rekabet kızıştı. AK Parti, MHP adayı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu için ‘Dilber’li klip yaptı. MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ise AK Parti’yi seçimden önce kentsel dönüşüm vaadinde bulunmakla suçlayıp “Her seçim böyle yapıyorlar” diyor” ifadelerini kullandı.