Seçil Erzan'dan flaş hamle. Ünlü futbolcu hakkında suç duyurusunda bulundu

'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen yüksek kar getirme vaadiyle spor dünyasından birçok kişiyi dolandıran Seçil Erzan, Semih Kaya’nın da aralarında olduğu 5 kişi hakkında 'tefecilik' yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.

Levent Büyükdere'de bulunan Denizbank'ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan'ın aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın da bulunduğu, spor dünyasından birçok kişiyi dolandırdığı olayda yeni bir gelişme yaşandı.

'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' gibi suçlardan 77 yıldan 252 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan, 8 Mart'ta hakim karşısına çıkmıştı. Davada Erzan dışında 3 yıl ile 85 yıl arasında değişen oranlarda hapisleri istenen 6 şüpheli daha yargılanıyor.

Mahkeme verdiği ara kararda Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasına ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır bulunması için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.

SEMİH KAYA HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Seçil Erzan, Semih Kaya’nın da aralarında olduğu beş kişi hakkında 'tefecilik' yaptıkları gerekçesiyle suç duyurusunda “Benden fazla para alan isimlerin başında Semih geliyor” dedi. Seçil Erzan'ın, Semih Kaya’ya yönelik suçlamalarının yanı sıra kolundaki saati dahi zorla çıkartıran kuzeninin eşine de ‘yağmacı' dedi.

İfadesinde Semih Kaya ve Fırat Özdemir’in kendisini tehdit ettiğini anlatan Seçil Erzan, son açıkladığı listede bu iki ismin, fazla para alan kişilerin başında yer bulunduğu belirtti.

Seçil Erzan, Semih Kaya’nın 4 milyon 275 bin, Fırat Özdemir’in ise 2 milyon 420 bin dolar parayı fazla aldığını kaydetti. Seçil Erzan, daha önce de Semih Kaya’nın kendisinden aldığı fazla para ile Bodrum’da villa aldığını açıklamıştı.

O AVUKAT, ERZAN’IN EVİNİ İCRAYA KOYMUŞTU

Seçil Erzan'ın suç duyurusu yaptığı isimlerden biri de Edirne Barosu’na üye avukat Türkay Gümülcineli oldu. Ezine Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Gümülcineli'ye yönelik suçlamalar arasında “Tehdit, hakaret ve tefecilik” suçlamaları yer aldı. Av. Türkay Gümülcineli, Seçil Erzan’ın ailesi için yaptırdığı Bozcaada’daki lüks evi icradan satışa çıkaran isimdi. Ev için belirlenen satış fiyatı ise 18,3 milyon TL. Seçil Erzan’ın avukatları ise, Erzan’ın bu kişiye bir borcunun olmadığını bir dizi usulsüz işlemin yapıldığını belirterek satışın iptali için dava açtı.