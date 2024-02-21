AKP'den sivil hekimler sınır ötesi operasyona gitsin teklifi. Askeri hastaneler kapatıldı, Mehmetçiği tedavi edecek doktor bulunamıyor

Askeri hastanelerin kapatılmasının ardından, büyüyen askeri doktor ve savaş cerrahı sayısındaki düşüş nedeniyle AKP’li vekiller, TBMM’ye bir yasa teklifinde bulundu. Söz konusu teklife göre; TSK, sahil güvenlik ve jandarmanın yurtiçi ve yurtdışı harekâtlarında iki ay süreyle görevlendirilebilecek.

AKP’li Milletvekillerinin yasa teklifi hakkında yorumlarını paylaşan CHP Milletvekili Murat Emir, “FETÖ bahane edilerek askeri sağlık sisteminin toptan kaldırılması çok büyük bir yanlış olmuş ve defalarca uyarmamıza rağmen iktidar bu uyarıları dinlememiştir. Bugün geldiğimiz durumda yapılmak istenen düzenleme aslında mevcut sistemin işlemediğinin de itirafıdır.” açıklamasını yaptı.

Birtakım hataların başka hatalarla düzeltilmeye çalışıldığını ifade eden Emir, “Sivil hekimler görevlendirme için zorunlu olan memurun muvafakatinin aranması zorunluluğu yerine getirilmemektedir. Mevcut teklifte bu hukuksuzluğu giderecek, sağlık personelinin haklarını koruyacak bir düzenleme bulunmamaktadır” dedi.

“HAYATLARI TEHLİKEYE ATILIR”

Murat Emir, “Savaş cerrahisi ayrı bir uzmanlık isteyen bir alandır” derken, “Teklifle sivil hekimlerin ve sağlık personelinin en az iki aylık sürelerle harekât bölgelerinde isteği dışında görevlendirilmelerinin önü açılacaktır. Hukuka aykırı bu düzenleme ile askeri eğitim almamış sivil personelin hayatı tehlikeye atılacaktır.” İfadelerini kaydetti ve askeri hastanelerin yeniden açılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılmasının gerektiğini aktardı.

CHP Milli Savunma Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ise, askeri sağlık sistemine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

“NATO’nun ABD’den sonra en fazla harekât faaliyeti icra eden ama askeri sağlık sistemi olmayan tek ordusu TSK’dir. “ diyen Bağcıoğlu, askeri sağlık sisteminin alınan derslerle revize edilip tekrar tesis edilmesi gerektiğini ifade etti ve sistemin geçmişteki etkili yapısına ulaşmasının en az 10 yıl alacağını iletti.